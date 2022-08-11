Корова язиком злизала полк, – Арестович про втрати окупантів на аеродромі в Криму

Олексій Арестович заявив, що окупанти в Криму втратили 9 літаків. Радник Єрмака зауважив, що окупанти повідомили й про жертви серед росіян.

За словами Арестовича, загинув полк. Раніше ОК "Південь" повідомило, що росіян в Криму дістала кара небесна.

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Арестович прокоментував вибухи в Криму

Олексій Арестович пояснив, що внаслідок вибухів в Криму можуть бути загиблі та поранені.

В кримському пабліку промайнуло, що 60 загиблих та важкопоранених на аеродромі… Там був вибух такого масштабу... Уяви собі, скільки загиблих на відкритому просторі. Вважай, корова язиком злизала авіаполк,

– заявив Арестович.

Радник глави Офісу Президента пояснив, що попередньо – знищено 9 літаків, за деякими даними – 12. Загалом там базувалось 26 літаків. Інші або знищені, або з них навряд чи хтось злетить найближчим часом.

Проте Арестович пояснив, що найголовніше – це персонал, люди важких спеціальностей. На їх підготовку витрачають роки.

Втрата навіть одного літака – це удар для росіян

Радник глави ОП пояснив, що втрата 7 літаків ескадрильї – це великий та серйозний удар. Адже навіть втрата 1 літака - це великий удар.

"Це накопичує психологічну втому, зневіру в росіян, зневіру в можливості війни", – пояснив Арестович.

Він додав, що російська авіація:

наразі на аеродромах, адже Україна її збиває;

вже досягнула межі недоторканного запасу;

якщо хоч якось хоче зберегти боєздатність – не може жертвувати ані льотчиками, ані авіацією.

"Війна змістилась у медійний простір. Вона психологічно виграється в першу чергу. П'ять "завалених" літаків – дуже сильне враження створює", – пояснив Олексій Арестович.

Додав, що "просіло" навіть російське командування. Адже декілька таких ударів у місяць і немає аеродромної мережі в Криму. Наразі в Криму ще 5 аеродромів з авіацією ворога.

Коротко про вибухи в Криму

9 серпня в Криму прогриміли вибухи. Вони були в Новофедорівці. Згодом стало відомо, що "бавовна" була на аеродромі росіян в Саках.

Саме там перебувала авіація окупантів, яка атакувала Південь України.

Коментуючи вибухи, глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що Південь особливо прекрасний у серпні.

Згодом у мережі показали наслідки вибухів – знищені літаки на аеродромі та вибиті вікна у будинках, що неподалік.

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