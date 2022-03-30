Арестович пояснив, як росіяни за день дійшли від білоруського кордону майже до Оболоні

Росія планувала взяти Київ за 2 дні та провести парад перемоги на Хрещатику. І у перший день окупантам вдалось швидко та далеко просунутись від білоруського кордону.

Олексій Арестович розповів, що це не можна вважати помилкою ЗСУ.

Читайте також Україні треба зброя для перемоги, – Єрмак про контратаки ЗСУ та звільнення територій

Він пояснив, що є дві прості причини. Перша полягає у тому, що в України з Росією і Білоруссю сумарно 6,5 тисяч кілометрів кордону.

Жодна держава світу, навіть США не зможуть рівномірно захистити таку протяжність кордону. Це фізично неможливо,

– пояснив радник глави ОП.

А друга у тому, що неможливо було перекрити входи до міста під Києвом.

Нам доводиться маневрувати

В поліських лісах можна було б стати і давати бій, але ж "плече" російської авіації з Білорусі дуже коротке. І наші війська там би просто перемішали з піском, от і все,

– пояснив Арестович.

Але вже зараз йде певний контрнаступ, адже частину ворожої авіації було знищено, тож можна наступати спокійніше. І там перемішалися бойові порядки, тому важко застосовувати авіацію.

"Ми змушені були в айкідо зіграти – трішки відійти, щоб потім переломити", – додав Арестович.

Він пояснив, що як і раніше, у перші дні війни, так і зараз, будь-яка позиційна оборона для нас – смерть. Україні доводиться маневрувати, а Росія в той же час хоче просто продемонструвати "шок і трепет" для того, аби все виглядало так, наче вони прорвались в Київ.

Також Арестович зазначив, що з тієї ж причини не перекрили Кримський перешийок.

Будь-яка кількість військ, яка б там стояла, була б перемішана російською авіацією з піском. Що ми й бачили по знищених українських колонах в Херсонській області,

– додав він.

Також радник глави ОП розповів, що наскільки йому відомо, війська спочатку відвели від Кримського перешийку, потім кинули назад, аби утриматися. Але все було знищено російською авіацією.

Вас може зацікавити – "Смертоносну": Джонсон хоче відправити в Україну ще більше зброї: дивіться відео