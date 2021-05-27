Одна з країн Європи, але не НАТО, – Арестович про перенесення перемовин ТКГ з Мінська

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу. Спікер української делегації Олексій Арестович розповів, що перемовини можуть перенести в якусь з країн Європи.

Олексій Арестович у коментарі 24 каналу назвав варіанти перемовин, які розглядають, та ймовірні країни, куди їх можуть перенести.

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Куди можуть перенести перемовини щодо Донбасу

Радник української делегації в ТКГ запевнив, що наразі все відбувається "на рівні загальних планів".

Поки є ковідні обмеження, то немає жодної конкретної дати, яка могла б перевести цю розмову в категорію реального планування,

– запевнив Арестович.

Він додав, що у період ковідних обмежень переговори надалі відбуватимуться в режимі онлайн.

Наразі тривають неформальні перемовини щодо обрання країни

Олексій Арестович переконаний, що Лукашенко перестав відповідати статусу нейтрального посередника, незаангажованого до обох сторін. Тому що говорити про незаангажованість з Росією стає все важче. Отож треба шукати заміну Мінську.

Заміну шукають на рівні неформальних перемовин Леоніда Кравчука з представниками ОБСЄ. Офіційно це питання поки не ставили. Маємо отримати згоду ще російської сторони як третьої у процесі. Думаю, що рамковою умовою буде одна з країн Європи, але не країна НАТО. Тому що росіяни на це не погодяться,

– пояснив Арестович.

Щодо конкретних країн, речник ТКГ запевнив: "Мені про це невідомо. Думаю, що це все відбувається на рівні неформальних консультацій. Офіційно не було ані запиту до країн, ані запиту МЗС до ОБСЄ. Це на рівні позиції, яку висловлює глава делегації".

Кравчук хоче, аби перемовини були в Швейцарії чи Фінляндії

У коментарі "Суспільному" глава української ТКГ Леонід Кравчук розповів, що "режим, який сьогодні є в Білорусі, який установив самопроголошений президент-диктатор Лукашенко, і сама кримінально-політична ситуація не дозволяє вважати Білорусь можливим майданчиком для продовження переговорів".

Він додав, що тому перейти потрібно до обрання майданчику для продовження розв'язання проблеми миру на Донбасі.

На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може, Фінляндія. Якщо в Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, а не рішення однієї України,

– заявив Леонід Кравчук.

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