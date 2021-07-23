М'яч на російському боці, – Арестович сказав, за яких умов війна на Донбасі закінчиться

Мир на Донбасі може настати лише за умови, якщо цього захочуть обидві сторони. Тому для закінчення війни на Сході України потрібна політична воля Росії.

Адже жоден конфлікт у світі не закінчувався за бажанням лише когось одного. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник керівника Офісу Президента, речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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Арестович: Справа в позиції російського президента

"Щоб ми не намагалися вирішити, які стратегічні і тактичні питання – ключ у голові Путіна і м'яч на російському боці", – підкреслив він.

За його словами, про це нагадує нам весь світ на рівні:

Ради безпеки ООН;

країн "Великої сімки";

посередників – Німеччини й Франції.

Більшою частиною всі ці поважні міжнародні партнери визнають, Україна зробила все, аби виконати рішення нормандських мінських угод Паризького саміту.

Справа в Росії – позиція російського президента. Але ми бачимо, що навіть колективний тиск Заходу поки не зсовує Путіна з його позиції,

– заявив Арестович.

Він додав, Росія продовжує трактувати події на Донбасі як внутрішньоукраїнський конфлікт. І в Кремлі постійно заявляють, що вони там ні до чого.

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