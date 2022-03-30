Арестович спрогнозував, коли війна піде на спад

Росія не зможе втримувати українські території протягом тривало часу. Відповідно гуманітарна катастрофа в Маріуполі, Ізюмі та Чернігові не триватиме місяцями.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. На його думку, все поступово піде до звершення вже через місяць.

Важливо Росія завдаватиме масовані ракетні удари, компенсуючи обмежене маневрування, – розвідка Британії

Місяцями гуманітарна катастрофа не буде тривати. Росія не утримає цю територію місяцями. Я думаю, що наприкінці квітня - на початку травня все має поступово закінчуватися,

– заявив Арестович.

Радник глави ОП додав, що люди зможуть повернутися в Київ за умови, що ми зуміємо відкинути ворога від столиці кілометрів на 50. "Не так, як зараз, а по-справжньому", наголошує Арестович. Але вже навіть зараз багато українців повертають до Києва.

Арестович про міста з гуманітарною катастрофою

За словами Арестовича, військові у Маріуполі тримаються і можуть це робити ще місяцями. Головна ж проблема у цивільних, яких потрібно звідти забрати – окупанти чинять військові злочини проти них.

Також загарбники намагаються перетворити Чернігів на другий Маріуполь. Місто у скрутному становищі, але там збереглися шляхи постачання, а цивільні можуть виїхати.

До теми – Окупанти знищили місто: як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео