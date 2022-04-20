Арестович відповів, чи може Україна піти наступом на Росію

20 квітня 2022 , 18:36
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Багатьох турбує питання, чи можуть бойові дії у разі ескалації з боку Росії перекинутись на території країни-агресорки.

Однак радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що у нас для цього немає важкої зброї. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що наступ – це набагато складніший вид бойових дій, аніж оборона. Для цього потрібно:

  • важка зброя;
  • артилерія;
  • танки;
  • броньовані машини. 

"Крім цього, потрібно дуже добре навчене військо, яке вміє проводити наступальну операцію. А це складно. Набагато важче, ніж оборонятися", – сказав радник глави ОП. 

Він додав, що українська армія показує дуже гарні приклади оборони, а от із наступом було б значно складніше. 

Дивіться повністю інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: відео

 

Автор: Аліна Оліховська