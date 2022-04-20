Арестович відповів, чи може Україна піти наступом на Росію

Багатьох турбує питання, чи можуть бойові дії у разі ескалації з боку Росії перекинутись на території країни-агресорки.

Однак радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що у нас для цього немає важкої зброї. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Важливо Арестович відповів, яка зараз ситуація із заводом "Азовсталь" у Маріуполі

Він наголосив, що наступ – це набагато складніший вид бойових дій, аніж оборона. Для цього потрібно:

важка зброя;

артилерія;

танки;

броньовані машини.

"Крім цього, потрібно дуже добре навчене військо, яке вміє проводити наступальну операцію. А це складно. Набагато важче, ніж оборонятися", – сказав радник глави ОП.

Він додав, що українська армія показує дуже гарні приклади оборони, а от із наступом було б значно складніше.

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