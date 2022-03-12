Арестович закликав жителів Заходу та Центру повертатись до нормального життя

Олексій Арестович закликав жителів центральних і західних областей повертатись до нормального життя. Треба запускати економіку.

Потрібно хоча б запускати маленькі магазини та підприємства, аби були робочі місця.

Читайте також Протягом 2 – 3 тижнів Росія спробує йти в наступ, залучить бійців з Близького Сходу, – Арестович

За словами Арестовича, якщо далі сидіти, то економіці буде дуже зле.

Загроз для Заходу й Центру немає

Він запевнив, що жителям Заходу та Центру, куди не дійшли бойові дії, практично нічого не загрожує. Звісно, були удари по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську, але Арестович наголосив, що це таки аеродроми, а не маленькі магазини чи кіоски.

Кажуть, нема робочих місць? А мені навпаки пишуть, що є робочі місця. Шукають людей, які хотіли б попрацювати,

– зазначив чиновник.

Він додав, що зараз занадто багато людей не працюють.

Орків вже зупинили

Арестович зазначив, що ЗСУ скрізь зупинили росіян, тобто вони фактично нікуди не наступають.

"Час почати нормальне життя: повертатись і в школи, і малий, середній бізнес, і спортом займатись, відновлювати звички", – наголосив посадовець.

Фронт та тил

За словами Арестовича, тил – це друга важлива частина після фронту. Зараз цю роль відіграють західні та центральні регіони. Він наголосив, що тил – це не там, де люди відсиджуються, а там, де забезпечують роботу фронту.

Якщо не почати роботу, не буде грошей

Політик відзначив, якщо не почати роботу, то загроз стане більше. Зокрема, в людей не буде грошей, а соціальна криза перетвориться на політичну. Вороги якраз про це мріють.

Чим більше ви спокійні та ведете нормальне життя, тим легше країні на фронті,

– підсумував Арестович.

Може зацікавити – Запаси окупантів мають закінчитися 18 березня: