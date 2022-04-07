Після Бучі й Гостомеля вже нема політиків, які переживають за "гарне капучино", – Арестович

Олексій Арестович заявив, що Після Бучі й Гостомеля вже нема політиків, які переживають за "гарне капучино" в Європі. Зокрема тільки тепер політики Заходу почали ставати історичними діячами.

Відповідну заяву радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зробив під час ефіру на каналі "Рада". Це трапилось ввечері 6 квітня – на 42 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Політики Заходу перестали перейматись за "капучино"

Олексій Арестович заявив, що режим Путіна становить загрозу всьому світу та не пускає людство у світле майбутнє.

Зрештою, знадобились Буча та Гостомель й величезна континентальна війна у Європі, щоб західні політики, які проголосили після перемоги у Холодній війні кінець історії, почали знову ставати історичними діячами,

– пояснив Арестович.

Радник глави ОП уточнив: "Їм (мовиться про політиків – 24 канал) до цього дуже далеко, але принаймні поставили питання. Адже до цього їхня головна роль була "охоронці музею" або, щоб гарний капучино був у барах Європи".

Олексій Арестович запевнив, що тільки тепер, після Бучі та Гостомеля, немає нейтральних країн.

"Їм знадобилась Буча й Гостомель, щоб зрозуміти – все: або вони обирають путінський режим, що є єрессю для всього людства або сторону відкритого суспільства у майбутньому, за який б'ється та кладе зараз життя український народ", – пояснив Арестович.

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