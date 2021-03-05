В Аргентині мер щепився "Супутником V" з портретом Путіна в руках

Мер містечка Роке-Перез в Аргентині Хуан Карлос Гаспаріні вакцинувався російською вакциною. Зробив він це, тримаючи портрет Путіна в руках.

Відповідне фото мер провінційного містечка опублікував у своєму твітері. На ньому видно: під час того, як медик вколює йому в руку шприц, він тримає портет Путіна.

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"Пишаюся Путіним"

Мер підписав своє фото словами: Говорили, що нас хотіли отруїти, а нам рятують життя", – написав Хуан Карлос Гаспаріні.

Чиновник також подякував президенту Альберто Фернандесу, віце-президенту Крістіні Кіршнер та губернатору Акселю Кічіллофу.

Фото, яке він поширив у соціальних мережах, викликало суперечки. У коментарях користувачі критикують мера за таку витівку. Він у відповідь зазначив, що пишається Путіним.

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