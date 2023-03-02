Пожежа на АЕС: в Аргентині майже 20 мільйонів осіб залишились без світла

Кілька провінцій Аргентини та частина Буенос-Айреса залишилися без електроенергії. Це сталося через пожежу на атомній електростанції Atucha 1 та високовольтній ЛЕП.

Аварія на АЕС сталася 1 березня. Це торкнулося близько 20 мільйонів осіб.

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Аргентина залишилась без світла

Збій виник внаслідок аварії на високовольтній лінії електропередачі. Її причиною стала пожежа на околицях. Також пошкоджено мережу, що прилягає до АЕС. Компанія Nucleoelectrica підтвердила, що Atucha 1 наразі не працює.

У Міністерстві енергетики повідомили, що наразі розслідують причини збоїв, зокрема на атомній електростанції.

У держкомпанії Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС, зазначили, що вона не працює через проблеми з мережею. Відновити роботу станції планують не раніше, ніж за 48 годин.

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