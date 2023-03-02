Пожежа на АЕС: в Аргентині майже 20 мільйонів осіб залишились без світла
Джерело:La Nacion
Кілька провінцій Аргентини та частина Буенос-Айреса залишилися без електроенергії. Це сталося через пожежу на атомній електростанції Atucha 1 та високовольтній ЛЕП.
Аварія на АЕС сталася 1 березня. Це торкнулося близько 20 мільйонів осіб.
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Аргентина залишилась без світла
Збій виник внаслідок аварії на високовольтній лінії електропередачі. Її причиною стала пожежа на околицях. Також пошкоджено мережу, що прилягає до АЕС. Компанія Nucleoelectrica підтвердила, що Atucha 1 наразі не працює.
У Міністерстві енергетики повідомили, що наразі розслідують причини збоїв, зокрема на атомній електростанції.
У держкомпанії Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС, зазначили, що вона не працює через проблеми з мережею. Відновити роботу станції планують не раніше, ніж за 48 годин.
Що зі світлом в Україні: останні новини
- У більшості регіонів уже тривалий час немає відключень світла. За певних умов ситуація може покращитися і про графіки відключень та про ліміти можна буде забувати.
- Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що за результатами замірів електроспоживання в регіонах, які провели для визначення змін споживання електроенергії через переміщення людей і підприємств, вдалося встановити, що ситуація стала набагато кращою.
- На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, стабільність електроенергії буде посилюватись з кожним тижнем.
- За його словами, найнебезпечніша ситуація була в листопаді та грудні 2022 року. Натомість з січня 2023 енергетики запровадили новий метод реагування на обстріли.
- Омельченко зазначив, що найбільша загроза повного відключення була наприкінці 2022 року, але зараз її вже немає. Водночас вона повністю не зникла, адже війна триває.