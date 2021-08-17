Аргумент у боротьбі проти Росії: Конституція Пилипа Орлика вщент руйнує пропаганду

В Україні нарешті можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика. Кожен охочий зможе це зробити у Національному заповіднику "Софія Київська".

Те, що оригінал першого основного закону Європи все ж таки прибув до столиці України – це дипломатична магія. Принаймні, так стверджує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Робота над тим, щоб привезти документ триває щонайменше 13 років. І коли профільні міністерства знову розпочали перемовини із шведською стороною, ті спочатку відмовили – пропонували прислати копію.

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"Мінімум 13 років тривали переговори зі Швецією про те, щоб саме оригінал Конституції потрапив до України. Ми пам'ятаємо візит королівської родини у 2008 році. Вже тоді хотіли, щоб був оригінал Конституції в Україні, але тоді приїхала лише копія", – зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Де перебувають оригінали Конституції

Конституції Пилипа Орлика – 311 років. В Україні перебувають її 3 завірені копії. Наразі привезли оригінал написаний латинською мовою. Втім, існує ще документ, написаний староукраїнською, він зберігається у Москві. Політики сподіваються, що колись Україні вдасться повернути на Батьківщину саме цей екземпляр. Та у Мінкульті зазначили, що Конституція – не єдиний артефакт, який варто повернути.

"Найголовніше, що ми можемо далі робити, це розпочати процес повернення багатьох цінностей в Україну. Зробити це на широкому рівні, на державному рівні, тому що багато картин, багато цінностей були вивезені з цієї країни під час Другої світової війни, були втрачені. Це говорить нам про те, що цей процес потрібно запускати в постійному режимі", – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Чому для українців важлива Конституція Пилипа Орлика

Чому саме Конституцію Пилипа Орлика вважають однією з перших конституцій Європи і він фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що було великим кроком уперед у політичній думці того часу.

Цей документ затверджує права і свободи українського народу та саму незалежність української держави. Це вщент руйнує всю російську пропаганду, яка на чолі з Путіним постійно стверджує, мовляв, "Україна з'явилась лише після 1991 року, а до цього всі були одним дружнім братнім народом".

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"Я думаю, це бронебійний аргумент у нашій боротьбі проти росіян. І в сьогоднішньому контексті, коли Володимир Путін знову пише про "історичну єдність двох народів", доводити, що ми і без Росії, і до Росії цілком давали собі ради з управлінням власним народом, і власною державою, це надзвичайно важливо", – сказав історик Сергій Громенко.

Для експонатів забезпечили заходи безпеки

Крім Конституції Пилипа Орлика, на виставці можна буде побачити також булаву гетьмана Івана Мазепи, 5 універсалів, виданих Мазепою у Батурині, а також клейноду гетьмана Мазепи. Для всіх експонатів забезпечені безпрецедентні заходи безпеки. Що ж стосується саме Конституції, то шведська сторона надала навіть спеціальний куленепробивний бокс для її зберігання. Крім того, її заборонили доставляти до України літаком, тому перевозили спеціальною вантажівкою із охороною.



На виставці можна буде побачити клейнод гетьмана Мазепи / Фото Артура Зайонца для 24 каналу

"Зробили у соборі відеонагляд, який теж контролюється, цілодобова фізична охорона. Фізична охорона у нас з раціями, зовнішня охорона, яка у постійному контакті. Крім того, є тривожна кнопка, де за 2 хвилини приїжджає тривожна група з бронежилетами і касками. Я думаю, що всі заходи безпеки абсолютно витримані, ті, що просила шведська сторона. Мабуть, навіть більше", – розповіла Неля Куковальська, генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська".