Прокуратура Києва повідомила про підозру президенту банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика. Загалом незаконним шляхом банків отримав 50 мільйонів гривень.

Підозра президенту банку "Аркада": деталі

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Києва. Підозру вручали детективи столичної поліції за їхнього процесуального керівництва.

Слідство з’ясувало, що у 2018 році підозрюваний разом зі спільниками розробив та реалізував злочинну схему. Відповідно до неї, зловмисники привласнили кошти фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика". Управителем цих комплексів власне і є "Аркада".

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У підсумку шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій із фондів фінансування будівництва вивели 50 мільйонів гривень. Участь у цих операціях брали здебільшого установи, що не мають жодного стосунку до "Аркади". Однак контроль над ними здійснював директор банку.

Наразі вирішують питання щодо обрання директору "Аркади" запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, у банку та за місцем проживання фігурантів цієї справи, зокрема й у підозрюваного, тривають обшуки.

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