В "Аркаді" проходять обшуки: президенту банку повідомили про підозру
Прокуратура Києва повідомила про підозру президенту банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика. Загалом незаконним шляхом банків отримав 50 мільйонів гривень.
Підозра президенту банку "Аркада": деталі
Про це повідомила пресслужба Прокуратури Києва. Підозру вручали детективи столичної поліції за їхнього процесуального керівництва.
Слідство з’ясувало, що у 2018 році підозрюваний разом зі спільниками розробив та реалізував злочинну схему. Відповідно до неї, зловмисники привласнили кошти фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика". Управителем цих комплексів власне і є "Аркада".
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У підсумку шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій із фондів фінансування будівництва вивели 50 мільйонів гривень. Участь у цих операціях брали здебільшого установи, що не мають жодного стосунку до "Аркади". Однак контроль над ними здійснював директор банку.
Наразі вирішують питання щодо обрання директору "Аркади" запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, у банку та за місцем проживання фігурантів цієї справи, зокрема й у підозрюваного, тривають обшуки.
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Що цьому передувало
- Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних. Причина такого кроку – зменшення нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.
- Крім того, Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.
- У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не є пов’язаним із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".
- Відомо, що понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше ніж 5 тисяч осіб) отримають внески в повному обсязі. Розмір їхніх внесків не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень.
- Натомість клієнти із більшими обсягами внесків отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 мільйонів гривень.
- Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.