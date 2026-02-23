Яку погоду принесе початок весни, та чи повернуться морози
- Перша половина тижня буде теплою з температурою від -1 до +4 градусів через вплив циклонічної системи з Атлантики.
- З 26 лютого очікується короткочасне арктичне вторгнення під впливом скандинавського антициклону.
Перша половина тижня буде відносно теплою з незначною відлигою на тлі снігу та дощу. Вже після цього температура повітря може частково знизитись, проте сильних морозів до -20, як було раніше, не очікують.
Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у Facebook.
Як зміниться погода незабаром?
Синоптик розповів, що протягом 23 – 25 лютого переважатиме масштабна циклонічна система з Атлантики, через що надходитиме тепле повітря. Згідно з прогнозом, температура буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.
У четвер, 26 лютого, за його словами, відбудеться перебудова на північний процес, зокрема, Черкаська область опиниться під впливом скандинавського антициклону, який спричинить короткочасне арктичне вторгнення.
Фахівець пояснив, що у зв'язку з цим температура повітря може знизитися до 6 – 8 градусів морозу. Але протягом дня, як уточнив Віталій Постригань, повітря прогріється від 0 до 2 градусів тепла, опади тимчасово припиняться.
Вже надалі, за попередніми прогнозами, антициклони змінюватимуть одне одного, і до 5 – 7 березня погода здебільшого не супроводжуватиметься істотними опадами. Показники, згідно з оприлюдною інформацією, будуть подібні.
За даними синоптика, температура повітря вночі у ці дні, ймовірно, коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Що чекати від погоди найближчим часом?
Повідомляли, що впродовж 23 – 26 погода на території всієї України буде вологою та нестійкою. Можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також дощ. Водночас очікується туман та ожеледиця на дорогах.
Цього тижня метеорологічна весна може початися у західних та південно-західних областях, де буде інтенсивне потепління. Водночас найпрохолодніше до кінця зими досі буде у північно-східних регіонах країни.
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт також повідомляв, що погода наприкінці лютого та на початку березня 2026 року найімовірніше буде без опадів. Сильних морозів на цей період не передбачають.