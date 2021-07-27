Корупція в АРМА: керівник та заступник вивели майже 400 тисяч доларів, на яких наклали арешт

У Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами виявили масштабну корупційну схему. Керівництво вивело майже 400 тисяч доларів на підставний рахунок.

Схему в АРМА спільними зусиллями викрили СБУ, ДБР і генпрокуратура. В офісах відомства та помешканнях керівництва провели обшуки.

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АРМА виводила гроші, на які наклали арешт

Як дізналося слідство, керівництво АРМА вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке контролювало. Йдеться про 395 тисяч доларів, на які наклали арешт і передали під управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами виявили

Замість зберігання в АРМА, ці кошти незаконно перевели на банківський рахунок підставної особи. Між собою змовилося керівництво АРМА і приватні адвокати. Кошти вивели завдяки підробленому рішенню Печерського суду Києва.

Обшуки у керівництва АРМА / Фото СБУ

Під час обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучили докази, що підтверджують факт протиправного заволодіння коштами. До того ж вдалося встановити зв'язок посадовців АРМА з іншими причетними.

Хто з АРМА причетних до схеми

Наразі 6 особам оголосили підозру про вчинення злочину. Підозра стосується частини 5 статті 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Напад на одного із заступників керівника АРМА: коротко

На початку червня 2021 року на одного із заступників керівника АРМА Володимира Павленка напали.

Інцидент стався біля дому заступника голови АРМА, зловмисникам тоді вдалося втекти.

Володимира Павленка госпіталізували, а його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.

Володимир Павленко тоді заявив, що пов'язує напад на себе з професійною діяльністю.