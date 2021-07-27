Корупція в АРМА: керівник та заступник вивели майже 400 тисяч доларів, на яких наклали арешт
Джерело:СБУ
У Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами виявили масштабну корупційну схему. Керівництво вивело майже 400 тисяч доларів на підставний рахунок.
Схему в АРМА спільними зусиллями викрили СБУ, ДБР і генпрокуратура. В офісах відомства та помешканнях керівництва провели обшуки.
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АРМА виводила гроші, на які наклали арешт
Як дізналося слідство, керівництво АРМА вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке контролювало. Йдеться про 395 тисяч доларів, на які наклали арешт і передали під управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами виявили
Замість зберігання в АРМА, ці кошти незаконно перевели на банківський рахунок підставної особи. Між собою змовилося керівництво АРМА і приватні адвокати. Кошти вивели завдяки підробленому рішенню Печерського суду Києва.
Обшуки у керівництва АРМА / Фото СБУ
Під час обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучили докази, що підтверджують факт протиправного заволодіння коштами. До того ж вдалося встановити зв'язок посадовців АРМА з іншими причетними.
Хто з АРМА причетних до схеми
Наразі 6 особам оголосили підозру про вчинення злочину. Підозра стосується частини 5 статті 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.Зверніть увагу! У СБУ не зазначають імен фігурантів справи. На сайті АРМА вказано, що тимчасовим виконувачем обов'язків керівника є Віталій Сигидин. Його заступники – Володимир Павленко і Філіп Пронін.
Напад на одного із заступників керівника АРМА: коротко
- На початку червня 2021 року на одного із заступників керівника АРМА Володимира Павленка напали.
- Інцидент стався біля дому заступника голови АРМА, зловмисникам тоді вдалося втекти.
- Володимира Павленка госпіталізували, а його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.
- Володимир Павленко тоді заявив, що пов'язує напад на себе з професійною діяльністю.