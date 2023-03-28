Перші у світі "ударні роти дронів" завершують своє формування у складі ЗСУ

В Україні формуються перші у світі роти ударних безпілотників. Й декілька з них вже повністю готові до участі у війні.

Раніше Мінцифри разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БпЛА. Перші 3 з них вже готові до бою.

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Україна укомплектувала перші 3 роти ударних дронів

Станом на 28 березня перші 3 ударні роти БпЛА вже готові до бою. Вони вже повністю укомплектовані, мають пікапи, ударні коптери та Старлінки.

Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки – безперебійний зв‘язок на полі бою. Все це – наша конкурентна перевага над росіянами,

– уточнив Михайло Федоров.

У СтратКом ЗСУ підкреслили, що навчання особового складу цих рот здійснювалось з урахуванням наявних особливостей та потреб наших захисників. Тож їхня інтеграція у бойові порядки буде швидкою, а результати роботи — ефективними та дієвими.

Усі безпілотники – українські

Федоров зазначив, що усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори.

Українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії. Раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БПЛА. З абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів,

– сказав він.

Безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії, наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

Міністр цифрової трансформації зауважив, що "сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей".

Ударні роти дронів створені в рамках проєкту "Армія дронів", до якого долучилися Міністерство оборони України, Генеральний штаб, Держспецзв'язок, Мінцифри та UNITED24.