Армія КНДР може воювати в Україні, – The Guardian

Військовослужбовці північнокорейської армії могли брати участь у війні проти України на боці Росії. Ймовірно, деяких з них уже було ліквідовано.

Північна Корея також відправляла на допомогу Росії із балістичними ракетами своїх військових інженерів, які також уже не повернуться додому. Це стверджує The Guardian із посиланням на високопосадовців Києва та Сеулу.

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Північнокорейці могли загинути під Донецьком на початку жовтня

Джерела The Guardian в Україні повідомляють, що залишатися на фронті можуть ще десятки північнокорейців у командах, які "підтримують пускові установки для ракет KN-23".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого року (2023 року – 24 Канал) відвідав Росію задля зустрічі із Володимиром Путіним, де обидва чоловіки зміцнили свої поглиблені зв'язки таємною угодою про зброю. Поставки боєприпасів Пхеньяном мали життєво важливе значення для того, щоб дозволити російським військам просунутися в тяжкій війні на виснаження на сході України цього літа. Але стає все більш очевидним, що угода вийшла за рамки постачання матеріальних засобів,

– зауважують у виданні.

Там також додали, що у четвер, 3 жовтня, був завданий удар по окупованій Росією території поблизу Донецька. Серед загиблих там нібито були північнокорейці. Втім, невідомо, були вони військовими інженерами чи представниками інших збройних сил.

Це може бути першим випадком, коли іноземний уряд надіслав війська для підтримки Росії у війні.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив депутатам у Сеулі, що "дуже ймовірно", що північнокорейські офіцери були направлені для боротьби разом з росіянами і що кілька людей загинули під час нападу, хоча він не надав додаткових подробиць,

– пише видання.

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Журналісти також зауважують, що участь Північної Кореї у війні проти України дає їй шанс випробувати свою зброю. Також вони можуть отримати реальний бойовий досвід та зміцнити свою позицію.

"Для Північної Кореї, яка постачала в Росію багато снарядів і ракет, надзвичайно важливо навчитися поводитися з різною зброєю та отримати досвід реальних бойових дій. Це навіть може бути рушійним фактором для відправки північнокорейських солдатів, щоб надати їм різноманітний досвід і військову підготовку", – казали в сеульському Інституті далекосхідних досліджень.