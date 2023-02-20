В України є, чим топити російські кораблі, – Резніков

Нещодавно українці збирали на флот морських дронів. Сили оборони мають, чим вражати російські кораблі.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Росіяни не перетинають межу, аби вкотре не втратити свої кораблі.

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Українці мають, чим вражати російський флот

Резніков розповів, що Україна має, чим топити російські кораблі, але на певній відстані.

Вони знають цю відстань і межу не перетинають – це за 200 кілометрів від берегової лінії. У них, за нашими оцінками, п'ять носіїв ракет і три підводні човни. Ми знаємо вісім цілей,

– зазначив міністр оборони.

Він підсумував, що міністерство оборони наразі дуже плідно працює над тим, щоб змогти дістати всі ці кораблі окупантів.

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Що варто знати про морський флот дронів

Президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ще 11 листопада оголосили про початок збору на перший у світі український флот морських дронів, який здійснюватиме фандрейзингова платформа United24.

За словами Федорова, Київ ставить за мету зібрати гроші на 100 морських дронів українського виробництва. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень.

Через 5 днів в United24 повідомили, що вже вдалося зібрати необхідні кошти на 25 морських дронів.

19 листопада стало відомо, що литовці зібрали 250 тисяч доларів уже на другий морський дрон для України й розпочали збір на третій. Назви у всіх доволі іронічні – "PEACE Дец", "Yes to peace" або "PEACE Да" та "PEACE Дюк" чи "Duke of Peace".

Морські дрони вже показали чудовий результат на фронті – вони атакували російський флот у Севастополі

, вразивши 3 російські кораблі. Це перша морська атака в історії, яку здійснили виключно безпілотними засобами. Росія втратила беззаперечну перевагу на воді.