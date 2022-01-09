Армія Норвегії страждає від нестачі спідньої білизни: все через коронавірус

Через пандемію COVID-19 норвезька армія переживає небачені труднощі. Ситуація погіршилася настільки, що після завершення служби призовники мають повертати видану їм нижню білизну.

Донедавна Норвегія дозволяла солдатам залишати собі спіднє, але все змінив коронавірус. Унаслідок закриття заводів і проблем із транспортом стало складніше поставляти одяг.

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Відтак, норвезькі військові просять призовників здавати нижню білизну, зокрема бюстгальтери та шкарпетки. До слова, спочатку це було добровільно, однак тепер стало обов'язковим.

У нас недостатньо запасів. Речі перуть, чистять і перевіряють. Видаємо у хорошому стані,

– пояснили службовці.

Ситуація з коронавірусом у Норвегії

захворіли – 440 184 особи;

одужали – 88 952 пацієнтів;

померли – 1 350 громадян.

Норвегія охороняє північні рубежі НАТО, адже межує з Росією. Щорічно скандинавська країна закликає на військову службу близько 8 000 юнаків і дівчат.