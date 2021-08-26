Армія, організованість, молодь, – Ющенко розповів, чим може пишатися Україна

Віктор Ющенко виділив 3 головні успіхи України. На першому місці є українська армія, якій мають завдячувати всі інші громадяни.

Чим має пишатися Україна

На певному етапі українська армія втратила військову перспективу для агресора. Однак українців це не турбувало, вони пішли захищати Україну навіть без належної екіпіровки. Про це третій президент заявив у інтерв'ю.

Читайте також Ющенко назвав винних у тому, що Україна в 2008 році не отримала ПДЧ НАТО

Десятки і сотні людей проявили неймовірний героїзм, самопожертву і мужність, проявили надлюдські зусилля заради порятунку побратимів, захисту мирного населення, яке, треба бути чесним, не стовідсотково підтримувало воїнів з українськими прапорами,

– сказав Ющенко.

Тепер українці у великому боргу перед ними. Держава має посилювати престиж армії, соціальні, матеріальні гарантії для кожного, а також чесно видавати нагороди і посвідчення учасників бойових дій.

Волонтерський рух здивував весь світ

Друге, чим можна пишатися, – це здатність українців об'єднуватися заради великої спільної справи. Завдяки цій здатності українці відстояли демократію і право на чесні вибори.

Саме так постав волонтерський рух, який здивував світ своїм масштабом, організованістю, оперативністю у наданні допомоги і неймовірною відданістю справі.

Молодь без радянської ностальгії

Третя гордість України – це молодь. У незалежній Україні народилися та виросли вже два покоління. Вони, за словами політика, – абсолютно інші. У них інші цінності, їм уже не можна нав'язати радянську ностальгію чи зомбувати через телебачення, бо вони його не дивляться.

Цікаво Для третини був зрадником, – Ющенко про те, як українці протистояли появі на гривнях Мазепи

Вони – вільні люди, тому вони з дитинства вчилися робити вибір, не боялися говорити свою думку. У країні, де вони зростали, уже не було однієї єдино-правильної думки і однієї провідної партії,

– розповів президент.

Він наголосив, що нове покоління принесе славу Україні в культурі, спорті, наукових винаходах чи бізнесі. "Нехай перед ними буде якнайширший вибір можливостей".