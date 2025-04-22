Стали "новим обличчям війни": в Україні розвивається армія роботів

Українська армія вже застосовує на фронті новітніх роботів. Один з таких – "Змій". Він може тихо рухатися низько над землею та знешкоджувати ворожі міни. При цьому той, хто ним керує, сидить в безпечному укритті.

Роботи ЗСУ стали "новим обличчям війни". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Окупанти бояться "Змія" та інших роботів

Робот під назвою "Змій" є сучасною розробкою та став одним з величезного роботизованого флоту. Роботи повинні замінити людську силу, якої в українській армії не вистачає, зважаючи на постійні бої та переваги Росії у кількості солдатів.

Загалом у 2025 році на передовій допомагати захисникам мають 15 000 таких систем. Роботи можуть рятувати їхні життя та відкрити перспективи для майбутнього, де боротьбу ведуть не солдати, а оператори та інженери з пультами керування.

Однак експерти наголошують, що автоматизація деяких процесів на фронті може знищити мотивацію воїнів до знищення ворога та навіть зовсім змінити уявлення про війну.

Розробники роботів запевняють – на передовій вже йде війна машин, хоча дуже активно роботизовані системи до боїв не залучаються. Роботи повинні не повністю замінити людей, а лише посилили ефективність протидії ворогові за допомогою технологій.

Цікаво, що Україна вже має досвід проведення повністю роботизованого штурму Військові провели його поблизу Липців у Харківській області.

Ворога повністю застали зненацька. Це було безпрецедентно... Ворог був у повній паніці,

– розповів Офіцер Шухай з бригади "Хартія".

Колишній аналітик Пентагону Марсель Пліхта відзначив прорив України у використанні автоматизованих систем. Він говорив, що наступним етапом буде координація автономних безпілотників, які працюють разом і злагоджено.

Українські дрони вже добре проявили себе в переміщенні й доставці необхідних для військових речей, евакуації поранених та навіть у розмінуванні.

Робота "Змія", що здатен розмінувати до двох гектарів за день, відзначають в компанії Rovertech. Її співзасновник Борис Дрожак наголосив, що Росії ще потрібно кілька років, щоб у них з'явилася така технологія.

Раніше в Україні також презентували безпілотник, який успішно збиває російські "Шахеди" та розвідувальні дрони. Виробники кажуть, що цей БпЛА – "найуспішніший перехоплювач ворожих дронів".

Чи можливо розробляти роботів для ЗСУ в Україні

Нині понад 500 стартапів працюють над розробкою безпілотних систем. Сфера виготовлення зброї добре підтримується інвестиціями, пожертвами та державними замовленнями. В Україні навіть створили окремий підрозділ, який працює з технологіями – Сили безпілотних систем.

Україна зосереджена на створенні роботів у великих масштабах і за ціною. Зворотний зв’язок від військових дозволяє вносити зміни до моделей буквально протягом тижня,

– зазначив Девід Кириченко з організації Henry Jackson Society.

Зацікавлені в розробці та використанні дронів і в НАТО. Представники Альянсу підкреслюють, що роботи виконують небезпечні та брудні завдання. Екскерівник інновацій в НАТО Філліп Локвуд прокоментував, що БпЛА дають можливість "створити час та простір для порятунку життів".