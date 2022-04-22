Армія Росії втратить боєздатність на 15 років, а ядерна зброя – поганий аргумент, – Арестович

Війна проти України дорого вартуватиме Росії не лише в економічному плані. Героїчні ЗСУ завдають ворогу великих втрат, відновлюватися від яких він буде довго.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що Росія почала стріляти по Україні ракетами, які отримала від нас в результаті Будапештського меморандуму. Це одночасно демонструє усі недолугість подібних договорів та дає сигнал про стан справ в армії окупантів.

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Росіяни втратять боєздатність

За словами Арестовича, від чверті до половини запущених по Україні ракет наша ППО ліквідовує. Окрім малої ефективності використання цих ракет сильно б'є по самих росіянах.

Це як з танками: ми спалили близько 800 танків, і 240 захопили. А виробляти вони могли 60 на рік, при наявності комплектуючих. Я попереджав – розпочинаючи війну проти України, Росія втратить боєздатність на 5 – 10 – 15 років,

– заявив Арестович.

Також він додав, що наявність ядерної зброї – поганий аргумент, адже у випадку нападу на Росію агресору не залишиться нічого, як бити ядерною зброєю по своїй території.

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