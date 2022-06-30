Армія Росії – збіговисько терористів: СБУ встановила обставини запуску ракет по Кременчуку
Джерело:СБУ
Росіяни стверджують, що влучили у торговий центр "Амстор" у Кременчуку випадково. Втім, СБУ встановила всі обставини запуску ракет по ТРЦ. Усі факти свідчать про свідомий воєнний злочин.
Голова СБУ Іван Баканов заявив, що обстрілявши ТРЦ у Кременчуці окупанти свідомо вчинили воєнний злочин. Спецслужби збирають усі факти й та інформація, яка вже відома, розбиває вигадки російської пропаганди вщент.
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Усі вигадки росіян спростовуються фактами
27 червня Україну сколихнула новина про влучання російської ракети у ТРЦ в Кременчуці – будівлю одразу охопило полум'я. Запуск ракет "Х-22" росіяни здійснили зі бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій Росії. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області.
На відео з моментом удару чітко видно, що окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти й супутникові знімки міста до та після обстрілу.
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На заводі жодних складів з технікою не було
Щодо обстрілу заводу, то ніяких складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.
Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються,
– сказав Іван Баканов.
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону також наголосив, що ніякої військової бази там немає. Поруч є завод, який вже кілька років не працює і на якому не існує ніякої воєнної техніки чи військових складів.
Вони розповідають про те, що вони стріляли по складах зі зброєю і детонація призвела до того, що потім вогонь перекинувся на ТЦ. Ми всі бачили відео. Всі бачили, що ніякої детонації й вибухів снарядів не було і навколо нічого подібного не трапилось,
– сказав він.
Денисенко повідомив, що уся інформація про обстріл торгового центру у Кременчуці передана в ООН та посольства усіх країн, а також в усі ЗМІ світу. Наступним етапом буде Гаага.
Він наголосив, що наразі триває велика інформаційна війна і важливо переконати ту частину світу, на яку Росія має великий інформаційний вплив. Зокрема Китай та Індію.Важливо: перед ракетним обстрілом у торговому центрі "Амстор" перебувало близько 1000 людей. На щастя, більшість із них перейшли до укриття, що врятувало їм життя. Проте, на жаль, 18 людей загинули. Рятувальники виявили 8 останків тіл, які потрібно буде ідентифікувати згодом. Крім того, 21 людина вважається зниклою безвісти.
Зауважимо, що правоохоронці встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центру в Кременчуку. Їм загрожує довічне ув'язнення. Наразі Україна намагається переконати світ, що те, що зробили росіяни з ТРЦ – ніщо інше, як терористичний акт.
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