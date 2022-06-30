Армія Росії – збіговисько терористів: СБУ встановила обставини запуску ракет по Кременчуку

Росіяни стверджують, що влучили у торговий центр "Амстор" у Кременчуку випадково. Втім, СБУ встановила всі обставини запуску ракет по ТРЦ. Усі факти свідчать про свідомий воєнний злочин.

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що обстрілявши ТРЦ у Кременчуці окупанти свідомо вчинили воєнний злочин. Спецслужби збирають усі факти й та інформація, яка вже відома, розбиває вигадки російської пропаганди вщент.

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Усі вигадки росіян спростовуються фактами

27 червня Україну сколихнула новина про влучання російської ракети у ТРЦ в Кременчуці – будівлю одразу охопило полум'я. Запуск ракет "Х-22" росіяни здійснили зі бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій Росії. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області.

На відео з моментом удару чітко видно, що окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти й супутникові знімки міста до та після обстрілу.

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На заводі жодних складів з технікою не було

Щодо обстрілу заводу, то ніяких складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.

Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються,

– сказав Іван Баканов.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону також наголосив, що ніякої військової бази там немає. Поруч є завод, який вже кілька років не працює і на якому не існує ніякої воєнної техніки чи військових складів.

Вони розповідають про те, що вони стріляли по складах зі зброєю і детонація призвела до того, що потім вогонь перекинувся на ТЦ. Ми всі бачили відео. Всі бачили, що ніякої детонації й вибухів снарядів не було і навколо нічого подібного не трапилось,

– сказав він.

Денисенко повідомив, що уся інформація про обстріл торгового центру у Кременчуці передана в ООН та посольства усіх країн, а також в усі ЗМІ світу. Наступним етапом буде Гаага.

Він наголосив, що наразі триває велика інформаційна війна і важливо переконати ту частину світу, на яку Росія має великий інформаційний вплив. Зокрема Китай та Індію.

Зауважимо, що правоохоронці встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центру в Кременчуку. Їм загрожує довічне ув'язнення. Наразі Україна намагається переконати світ, що те, що зробили росіяни з ТРЦ – ніщо інше, як терористичний акт.

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