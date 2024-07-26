"Машина починає давати збій": у ГУР знайшли слабке місце росіян у війні

У Росії значний дефіцит мобілізаційного ресурсу. Попри плани збільшити кількість військ в Україні, проблеми з набором сил в російську армію матимуть вплив на ситуацію на фронті.

Зараз Росія стикається з серйозними проблемами у виконанні плану набору нових контрактників. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов, передає 24 Канал.

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Росіяни не готові вмирати

Юсов каже, що ворог зазнає значних втрат у війні. Російська влада намагається вигадати нові стимули для того, щоб більше людей пішло воювати, але схоже, це безрезультатно.

Наразі вони (росіяни – 24 Канал) можуть поповнювати ці втрати, але спостерігаються уже суттєві проблеми з набором нових контрактників, і все нові й нові стимули вигадує держава-агресор на різних рівнях для того, щоб залучати нове "гарматне м’ясо". Але ця машина починає давати збій,

– зазначив він.

Він також зауважив, що плани ворога збільшити чисельність живої сили в Україні до 690 тисяч до кінця року включають не лише поповнення бойових підрозділів, але й контингенту, який відповідає за охорону та репресії.

Щодо техніки, за словами Юсова, ворог зосереджується на розконсервуванні та модернізації старої радянської техніки.

Раніше Олександр Сирський заявляв, що на початку повномасштабного вторгнення російська армія налічувала 100 тисяч солдатів. Відтоді її чисельність зросла до 520 тисяч. До кінця року Росія планує збільшити свої окупаційні сили до 690 тисяч.

Тим часом у Кремлі заперечують нову хвилю мобілізації в Росії. За словами речника президента-диктатора Росії Дмітрія Пєскова, в країні набирають лише контрактників.

До слова, росіяни почали розконсервовувати свої старі запаси техніки, одним з таких став гелікоптер Мі-28, який нещодавно розбився.