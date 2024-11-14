Оновлення у застосунку Армія+: у Міноборони розповіли про нові функції

У Міноборони працюють над подоланням "паперової армії". Зокрема, там розробили мобільний застосунок Армія+.

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що застосунок Армія+ – ключовий продукт та цифрова зброя нашої армії. У тексті 24 Каналу мовиться, що загалом у застосунку авторизувались понад 380 000 військових.

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Які функції там доступні

Першими послугами в смарт-асистенті військового стали електронні рапорти та ID військового. Доступно близько 200 типів рапортів. Чорногоренко зазначила, що військо поступово відходить від паперових рапортів. Уже понад тисяча військових частин запровадили електронні рапорти в Армія+, загалом підписано 18 000 електронних рапортів.

Зверніть увагу! За інформацією Міноборони, 52% послуг ініціюються рапортом від руки, а понад 20 мільйонів папірців щороку витрачають на рапорти, сертифікати та журнали.

Крім цього, незабаром запуститься можливість переміщення з підрозділу до підрозділу. Заявку на переміщення військовослужбовець зможе подати за кілька кліків.

Ще одна майбутня інновація у застосунку – перше опитування військових за понад 30 років існування ЗСУ.

Заступниця очільника Міноборони пояснила, що зараз – саме той час, коли ми маємо приймати управлінські рішення після проведення великих опитувань. Участь в опитування взяли участь понад 17 000 користувачів.

Це просто неймовірна магія,

– додала вона.

Як показало опитування, 16% бажають вивчати безпілотні системи, 10% – тактичну медицину, 12% – лідерство, 11% – тактику, 10% – військове право.

Також в Армія+ доступне модульне навчання. Воно було запущене місяць тому та набуває все більшої популярності. Уже понад 10 тисяч військовослужбовців пройшли ці курси. Найпопулярніший курс, який обирають на 50% частіше – "Основи БПЛА". На курсі вивчають як українські, так і ворожі безпілотники.