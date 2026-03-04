Може стати ще гірше, – військовий назвав найбільшу проблему мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні дедалі частіше супроводжується конфліктами навколо роботи ТЦК та участі поліції у перевірках. У суспільстві виникають питання, хто саме відповідає за розшук порушників військового обліку та чому державна політика в цій сфері виглядає непослідовною.

Військовослужбовець, аеророзвідник та ексдепутат Ігор Луценко в ефірі 24 Каналу заявив, що нинішній стан мобілізації є проблемою номер один для держави. За його словами, без єдиної стратегії на рівні керівництва країни ситуація може лише ускладнюватися.

Проблема мобілізації №1 – відсутність єдиної політики

Луценко заявив, що питання наповнення армії людьми сьогодні є ключовим для держави. За його словами, йдеться не лише про кількість, а й про якість підготовлених військовослужбовців. Якщо не ухвалювати системних рішень, ситуація лише погіршуватиметься.

І в довгостроковому, і в короткостроковому вимірі це проблема номер один. Наповненість армії потрібними людьми, їх кількість і їх якість – це найголовніша зараз проблема. Якщо просто щось чекати, стане лише гірше,

– зазначив він.

Відповідальність за мобілізаційну політику не може бути зведена до Міністерства оборони або ТЦК. На його переконання, це завдання для всієї державної вертикалі, насамперед для керівництва країни.

Вся держава мусить займатися мобілізаційною політикою. Не якась окрема частина з вивіскою Генштаб чи управління сухопутних військ. Той, хто стоїть на чолі держави, мусить цим займатися,

– підкреслив Луценко.

Без узгодженої роботи між Кабінетом Міністрів, силовими структурами та іншими органами влади не вдасться вибудувати передбачувану та зрозумілу систему мобілізації.

До слова! В Офісі Президента готують модель із чіткими строками служби для всіх військових та можливістю відстрочки після завершення контракту. Ідеться про поступовий перехід від мобілізаційної системи до контрактної, відповідний законопроєкт перебуває на доопрацюванні.

Розшук працює вибірково

Луценко звернув увагу на розрив між офіційними цифрами та реальною практикою. За його словами, якщо в розшуку перебувають мільйони осіб, то це не означає, що вони зникли з публічного простору. Багато хто продовжує працювати, користується банківськими картками та пересувається країною.

По-перше, їх можна почати розшукувати. У нас є розшук по кримінально-процесуальній лінії, а є розшук по лінії ТЦК. Це різні історії,

– зазначив він.

Він навів приклад патрульної поліції, яка зупиняє автомобілі, але часто не фіксує жодного затримання осіб, оголошених у розшук за військовим обліком. На його переконання, така ситуація свідчить про відсутність чіткої управлінської позиції та контролю з боку керівництва.

Стоять патрульні, зупиняють машини – і жодного затриманого по лінії ТЦК. Це означає, що або цим не займаються, або від нас цього ніхто не вимагає,

– сказав Луценко.

Без політичної волі та зрозумілих правил виконання рішень будь-які цифри в статистиці залишатимуться формальністю.

Не лише контроль, а й умови служби

Проблему не можна зводити лише до примусу чи перевірок. За його словами, держава має не тільки вимагати виконання обов'язку, а й забезпечувати нормальні умови для тих, хто потрапляє до війська. Інакше напруга лише зростатиме.

Кнут, безумовно, потрібен, але потрібно і печиво,

– зазначив він.

Нинішня система базової підготовки часто створює додатковий стрес для людей. Йдеться про побутові умови, захворювання під час навчання та відсутність зрозумілих принципів розподілу. За його словами, людина не повинна одразу потрапляти в хаотичну систему без пояснень і підтримки.

Людина не мусить зразу попадати в якийсь жар. Вона не мусить попадати в затоплені водою намети, не мусить хворіти,

– сказав Луценко.

Реформа має передбачати зміну підходів до підготовки та розподілу мобілізованих. Без цього, на його переконання, довіра до системи не відновиться, а мобілізаційна криза може стати ще глибшою.

