Чому Захід беззахисний перед масованими атаками дронів і що потрібно для удару по Алабузі

Європейські країни-члени НАТО наразі не мають технічних можливостей та практичного досвіду для відбиття можливих масованих нальотів російських безпілотників. Спільні військові навчання України із західними державами виявили їхню повну неготовність до сучасних гібридних загроз.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, більшість російських операцій, зокрема щодо Німеччини, зараз проводяться нижче порогу застосування 5 статті Північноатлантичного договору (колективний захист). Це змушує сусідні з Україною держави реагувати на небезпеку виключно власними силами.

Чому Захід вразливий до атак

Військовий оглядач запропонував змоделювати ситуацію, коли тисяча російських дронів раптово змінить курс із території України й прямуватиме на Польщу чи країни Балтії. Він переконаний, що в цьому випадку належним чином зреагувати й протидіяти такому обстрілу вони не зможуть.

Чи готові вони до відбиття такої атаки? На мій погляд, ні, оскільки лише Україна має подібний досвід боротьби,

– підкреслив Попович.

Окремо військовий оглядач торкнувся теми будівництва росіянами підземних заводів для виробництва БпЛА у російській економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. Він пояснив, що Силам оборони України зруйнувати такі захищені об'єкти виключно дронами не вдасться.

Для ефективного знищення подібних цілей необхідне розгортання повноцінної ракетної програми та завдання масованих ударів,

– наголосив Попович.

Використання дорогих зенітних ракет вартістю в мільйони доларів проти дешевих російських безпілотників є сьогодні економічно невигідним. Оскільки агресор постійно збільшує швидкість своїх засобів (реактивні дрони, "Бандеролі"), українським силам, на думку військового оглядача, потрібно створювати спеціалізовані ЗРК з дешевими боєприпасами, які будуть боротися саме з російськими БпЛА.

Як протидіяти дроновим атакам Росії: дивіться відео

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські розробники вже активно шукають рішення проти реактивних дронів. Військові наголошують на необхідності розбудови малої ППО та створення вітчизняних перехоплювачів.

Крім того, Росія продовжує експериментувати зі зброєю, зокрема випробовує нові безпілотники як носії для дрібніших FPV-апаратів.