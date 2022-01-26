Армії, волонтерам чи церкві: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Українці найбільше довіряють армії та волонтерам. Також велику довіру у них мають звичайні люди з їхнього населеного пункту та церква.

Відповідне опитування в Україні тривало з 3 по 11 грудня 2021 року. Соціологи наголошують, що у порівнянні з минулим роком, в українців зросла довіра до армії на 6%.

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Кому найбільше вірять українці

Загалом ЗСУ вірять 72% українців. Помітно, що із Заходу на Схід знижується частка тих, хто довіряє армії, але разом з цим у всіх регіонах більшість респондентів таки вірять.

Також 68% опитаних довіряють волонтерам, а 63% – звичайним людям у своєму населеному пункті. Довіру до церкви мають 51% українців. Така тенденція у ставленні до церкви та волонтерів не змінилась у порівнянні з 2020 роком. Щодо звичайних людей, то на 4% менше українців стали їм довіряти.

До громадських організацій українці також ставляться позитивно. Загалом їм довіряють 39% респондентів.

Українським правоохоронцям вірять 30 – 35% опитаних. Зокрема, мовиться про патрульних, СБУ та Нацполіцію.

Також 32% людей довіряють українським ЗМІ, а 3% вірять навіть російським.

Останні опитування українців

Як свідчили дані телефонного опитування проведеного упродовж 13 – 16 грудня 2021 року КМІС, переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України до Європейського Союзу, і до Північноатлантичного альянсу.

Також згідно з опитуванням понад 60% українців не готові були брати участь в акціях протесту. Це найнижчий показник з 2009 року.

Усе більше українців висловлювали бажання жити на Батьківщині. Понад 42% заявляли, що не хочуть переїжджати на постійне місце проживання за кордон. Для порівняння, лише близько 11% громадян України не проти емігрувати.

Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Опитали 2 тисячі респондентів від 18 років з усіх регіонів України, окрім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.