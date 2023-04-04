Пожежу ліквідували лиш зранку: у Криму на фермі, де були російські бійці, сталася "бавовна"

У тимчасово окупованому Криму вночі 4 квітня знову було неспокійно. У районі Армянська прогриміла гучна "бавовна".

Місцеві жителі близько другої години ночі чули кілька гучних звуків в Армянську. Гучні звуки були дуже схожі на вибухи.

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Ферму в Армянську, ймовірно, атакували безпілотники

За попередніми даними, невідомі безпілотники атакували занедбану ферму, де розташовувалися російські військові.

Унаслідок цього виникла пожежа, яку вдалося локалізувати тільки зранку. У деяких телеграм-каналах місцеві жителі також повідомляли, що чули кілька вибухів.

Російська окупаційна влада Криму і військові Росії ситуацію не коментували.

У ЗСУ анонсували сезон "бавовни" для окупантів

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наприкінці березня, коментуючи останні вибухи в Криму, заявила, що росіяни ще довго будуть відчувати сезон "бавовни". Крім того, вона наголосила, що сезон "бавовни" вже розпочався.

"Це однозначно, тому що в них дуже багато розгалужень на Кримському півострові, зокрема військових об'єктів", – заявила Гуменюк.

Протягом березня в окупованому Криму фіксували декілька потужних вибухів. Один з таких стався 20 березня в Джанкої. Унаслідок "бавовни" були знищені російські ракети "Калібр НК" та пошкоджено важливий залізничний вузол.

22 березня було неспокійно у Південній бухті Севастополя, де, ймовірно, дрони атакували російські кораблі.

Ще один вибух пролунав 29 березня на аеродромі у Гвардійському. За словами місцевих жителів, вони бачили приліт. Водночас окупаційна влада традиційно заявила про успішну роботу ППО.