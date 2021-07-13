Арсен Аваков подав у відставку

Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади глави МВС. У кріслі міністра внутрішній справ він просидів понад 7 років.

Раніше повідомлялося, що звільнення Авакова "Слуги народу" можуть обговорити під час закритого засідання фракції 13 липня.

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Аваков подав у відставку

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ України,

– написав у заяві Аваков.



Аваков написав заяву про відставку / Фото МВС

Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ у 2014 році. На посаді глави МВС він пробув понад 7 років. За цей час він працював в уряді Яценюка, Гройсмана, Гончарука та Шмигаля.

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