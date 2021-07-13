Арсен Аваков подав у відставку
13 липня 2021 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади глави МВС. У кріслі міністра внутрішній справ він просидів понад 7 років.
Раніше повідомлялося, що звільнення Авакова "Слуги народу" можуть обговорити під час закритого засідання фракції 13 липня.
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Аваков подав у відставку
Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ України,
– написав у заяві Аваков.
Аваков написав заяву про відставку / Фото МВС
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