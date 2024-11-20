Потужні вибухи й евакуація населення: дрони атакували арсенал в Новгородській області

У селищі Котово Новгородської області уночі 20 листопада бідкалися на атаку дронів. Місцеві повідомляли, що БпЛА летіли у напрямку військової бази, а після вибухів – влада почала евакуацію.

Відомо, що у селищі Котово розташований 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення у російських телеграм-каналах.

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Дрони могли уразити ще один арсенал

У мережі повідомляють, що уночі 20 листопада у селищі Котово було дуже гучно. Спочатку місцеві заявляли про атаку безпілотників, а після – почали лунати постріли. Вочевидь, російська "пе-ве-о" намагалася збити дрони, проте виходило це не дуже успішно.

"Пе-ве-о" намагалася відбити атаку: дивіться відео

Вже через деякий час у селищі Котово Новгородської області пролунав потужний вибух поблизу військової бази. У мережі стверджують, що під ударом дронів опинився 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії.

Наразі деталі атаки залишаються невідомими, про звуки детонації не повідомляли. Водночас місцева влада вже оголосила евакуацію з Котово до сусіднього селища Кулотіно.

Вибух у селищі Котово: дивіться відео

Цікаво, що раніше у росЗМІ опублікували цілий сюжет про арсенал, який розташований у Новгородській області. Місцеві жителі бідкалися, мовляв, ЗСУ атакували вже багато складів зі зброєю і росіяни бояться, що 13 арсенал ГРАУ також може опинитися під ударом.

Ба більше, російські ЗМІ навіть опублікували фото військового об'єкта.

13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії – більше у галереї

Раніше дрони уразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління, який розташований у Брянській області. У Генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що Сили оборони вдарили по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев.

Унаслідок успішної роботи ЗСУ відбулася детонація. Водночас окупанти бідкаються, що по арсеналу вдарили нібито американськими ракетами ATACMS.