"Арт-ялинка в білому": у Києві вже роздумують про новорічну красуню 2023 року

У 2021 році ялинку в Києві відкрили на день раніше. Хоча традиційно, вже 8 років поспіль, робили це у День святого Миколая.

Чому вирішили порушити традицію, організатори міста не повідомляють. Водночас організатори вже планують, якою може бути новорічна красуня 2023 року.

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"Наступна тема буде "білий квадрат Малевича". Він народився в Києві. Це буде мальовнича арт-ялинка – щось дуже нове і все в білому кольорі", – поділився президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Сотні людей потрапили в казку

. "Чорний квадрат" – картинка Казимира Малевича . Він народився в Україні, до 17 років переїжджав у різні населені пункти нашої держави. Саме в Україні художник почав малювати.

Нагадаємо, що на Софійській площі 18 грудня запалала головна ялинка країни. Подивитись на неї та поринути в передноворічну казку прийшли сотні людей.

Вже 8 рік новорічне дійство влаштовує компанія Folk Ukraine. Основною ідеєю цьогорічного новорічного дерева є вертеп та народження Ісуса Христа. Навколо ялинки стоять фігури:

Спасителя;

Матері Божої;

святого Йосипа;

пастухів;

царів;

янголів;

колядників.

Головна тема – народження Ісуса

На верхівці дерева – Вифлеємська зірка, а над локацією – планети нашої галактики.

Немає нічого кращого, ніж показати в історії, як розвивалось людство і любов до ближнього. Вертеп – біблійний сюжет, саме він показує історію Різдва,

– розповів Добруцький.

Цьогорічна 30-метрова красуня прикрашена у теплі жовто-червоні кольори. Головна тематика свята – народження Ісуса. Тому основа святкового дерева у вигляді вертепу.

У Києві вже думають про ялинку 2023 року: дивіться відео



Біля неї розташували фотозони, фудкорти, дитячі локації, арт-зону. Неподалік, навколо пам'ятнику Богдану Хмельницькому, розмістили 400-метрову ковзанку, вхід на яку дітям до 18 років – безплатний.

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На фудкортах традиційно можна скуштувати глінтвейн та різі смаколики. Розмаїття страв настільки велике, що у й новорічну ніч наїдків вистачить усім охочим.