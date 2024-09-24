Нардепа Дмитрука чекає суд щодо екстрадиції з Британії: чи справді його затримали в Лондоні

Нардеп Артем Дмитрук, який підтримує УПЦ МП та виїхав з України, постане перед судом щодо екстрадиції з Великої Британії. Політик заявляє, що нібито є жертвою політичного переслідування. Певні ЗМІ поширювали інформацію, що його затримали.

Розслідувачі стверджували, що 24 серпня Дмитрук перетнув український кордон з Молдовою, а уже наступного дня йому повідомили підозру в кримінальному проваджені через напади на людей. Тепер видання The Independent зазначає, що Київ вимагає здійснити екстрадицію Дмитрука, але він це оскаржує.

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Можлива екстрадиція Дмитрука

Як згадують журналісти, Дмитрук є дияконом Української православної церкви (Московського патріархату). Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Відповідний документ, який уже набув чинності, може безпосередньо повпливати на діяльність УПЦ МП.

Дмитрук, який є дияконом Української православної церкви, 24 вересня стверджуватиме у Вестмінстерському магістратському суді, що він – жертва політичних утисків з боку уряду Зеленського через його підтримку церкви,

– констатували напередодні засідання журналісти.

Водночас уже колишній "Слуга народу", але чинний нардеп розповів The Independent, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку після того, як він втік з України. За словами Дмитрука, у нього немає особистих проблем з президентом Зеленський, але він незгодний з політикою, яка "негативно впливає на його виборів" в Одесі.

Народний обранець, виправдовуючи свою позицію, згадав про священників з УПЦ МП, які перебувають на передовій та допомагають пораненим.



Матеріал видання The Independent щодо нардепа Дмитрука / Скриншот зроблений 24 Каналом

Текст британського видання The Independent вийшов зі заголовком, який проголошує, що президент Володимир Зеленський нібито особисто вимагає від Лондона екстрадиції Дмитрука, який є його "політичним опонентом". Разом з тим у матеріалі докладно не розрито питання зв'язку УПЦ МП з Росією, а також причини оголошення підозри політику.

Видання LIGA.net з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомило, що судового процесу проти Дмитрука в Британії поки ще немає. Як запевняють журналісти, інформація, яка поширюється інформаційними ресурсами про "затримання Дмитрука", є вкидом росіян.

Сам Дмитрук згодом у відео запевнив, що його нібито таки затримували та відпустили. Проте немає переконливих доказів на цей час, які б підтвердили або спростували заяву нардепа.

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Державне бюро розслідувань оголосило Артема Дмитрука у міжнародний розшук після підозри у нападах на військовослужбовця та правоохоронця. За версією слідства, перебуваючи в Одесі декілька років тому, політик разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов'язки.

У ході іншої сутички, яка трапилася в Києві восени 2023 року, у депутата виник конфлікт з одним із громадян України, під час якого він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову.