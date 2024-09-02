Нардепа Дмитрука, який втік з України, побачили у Лондоні, – ЗМІ

Артема Дмитрука, який незаконно втік з України, побачили у Великій Британії. Українського народного депутата зафільмували у Лондоні.

Про це журналістам "Громадського" повідомив їхній читач з місця події. Зокрема, Артема Дмитрука помітили в лондонському торговельному центрі.

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Нардепа Дмитрука побачили в Лондоні

Читач видання зазначив, що Дмитрука вдалося побачити, коли той спілкувався з продавцем магазину техніки в торговельному центрі Westfield London, що на заході Лондона. Нардепа там помітили 1 вересня 2024 року.

Окрім цього, ЗМІ навіть надали відео, де можна побачити людину, що зовнішньо схожа на нардепа-втікача.

Дмитрука побачили у торговельному центрі в Лондоні / Відео "Громадського"

На кадрах можна побачити, як, імовірно, Дмитрук спілкується з темноволосою жінкою, що тримає на руках маленьку дівчинку. У виданні припустили, що це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара.

Нардеп міг перебувати в Лондоні з дружиною і донькою / Відео "Громадського"

Варто зазначити, що востаннє Анастасія Дмитрук публікувала сторіз в інстаграмі з Лондона 6 тижнів тому. На фото вона показувала відвідини Музею Вікторії й Альберта.

Дружина нардепа Дмитрука виставляла фото з Лондона кілька тижнів назад / Фото "Громадського"

До слова, про втечу Артема Дмитрука з України стало відомо завдяки розслідуванню "Української правди". За попередньою інформацією, нардеп незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня.

Уже 29 серпня ДБР оголосило Дмитрука у міжнародний розшук. Його підозрюють у нападах на військовослужбовця та на правоохоронця. Окрім того, нардеп мав проросійську позицію та підтримував УПЦ МП.