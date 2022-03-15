Артилерія та авіація знищили 12 одиниць автомобільної техніки ворога, – Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія почала війну в Україні. Більше інформації основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Втрати ворога

Українська артилерія та авіація вдарили по скупченню військової техніки та колонах російських окупантів на маршрутах висування. Згідно з останніми даними, у результаті атаки артилерії було знищено 12 одиниць автомобільної техніки ворога.

Крім того, втрати були зафіксовані у російському батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-й окремій десантно-штурмовій бригаді.