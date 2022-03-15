Артилерія та авіація знищили 12 одиниць автомобільної техніки ворога, – Генштаб ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію на фронті станом на 15 березня 2022 року. Зокрема, військові повідомили про матеріальні втрати ворога.
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Втрати ворога
Українська артилерія та авіація вдарили по скупченню військової техніки та колонах російських окупантів на маршрутах висування. Згідно з останніми даними, у результаті атаки артилерії було знищено 12 одиниць автомобільної техніки ворога.
Крім того, втрати були зафіксовані у російському батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-й окремій десантно-штурмовій бригаді.