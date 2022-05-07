Артилерія однаково нищитиме їх, – у МВС прокоментували підрив Росією мостів на Харківщині

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти підірвали на Харківщині 3 мости через контрнаступ Збройних Сил України. Так вони хочуть сповільнити наших захисників, утім, найімовірніше це їм не допоможе.

Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначив, що в руйнуванні цієї інфраструктури росіянами немає "нічого катастрофічного" для контрнаступу українських захисників.

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Суттєво не завадить

За його словами, такий крок окупантів дещо стримає наш контрнаступ, однак не завадить йому. Крім того, він додав, що російські загарбники відступають не лише через те, що до них наближаються ЗСУ, а насамперед через те, що наші захисники ведуть артилерійський наступ.

Навіть те, що десь окупанти так (знищенням інфраструктури – 24 канал) стримують наступ наших сухопутних військ, то артилерія однаково нищитиме їх нещадно і змушуватиме тікати,

– наголосив радник.

Андрусів пояснив, що завдяки новому високоточному озброєнню українські військові завдають російським окупантам шалених втрат. Уже після цього підходять наші війська і беруть загарбників у полон або ж росіяни просто тікають.

Готуються до оборони загарбаних територій

Крім того, за словами радника, річки, на яких російські військові підірвали мости, не є великими, тому це не завадить проведенню контратак. Однак це знову ж таки показує, що окупанти готуються до оборони тих територій, які вони вже окупували.

Окупанти підірвали 3 мости на Харківщині

Сьогодні, 7 травня, у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що російські окупанти на Харківщині підірвали одразу 3 автомобільні мости. За інформацією, вони розташовані в районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки.

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Завдяки такому "маневру" російські загарбники хотіли виграти собі трохи часу. Тобто сповільнити контратаку наших військ.

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Ситуація на Харківщині: останнє

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники не припиняють гатити артилерією по населених пунктах поблизу Харкова. Водночас в районі Ізюма російські окупанти проводять повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.

Крім того, сьогодні, 7 травня, російські окупанти обстріляли село Коробочкине Чугуївського району в Харківській області. Внаслідок попадання снаряду в приватний будинок загинула 28-річна дівчина.

Також сьогодні, 7 травня, стало відомо, що на Харківщині українські захисники розгромили колону танків окупантів. Водночас вцілілу техніку забрали, як трофей.

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