Артилерія окупантів знищила онкологічне відділення в Чернігові

Російські окупанти знову знайшли небезпеку в українських лікарнях. Цього разу ворог знищив онкологічне відділення у Чернігові.

Троє людей зазнали тяжких поранень

Про це розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко. За його словами, росіяни обстріляли онкологічне відділення лікарні лише через декілька днів після того, як оголосили про "відведення" військ.

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Атрошенко повідомив, що російські снаряди потрапили в обласну лікарню. Унаслідок цього будівля онкологічного відділення зруйнована.

Міський голова Чернігова зазначив, що троє людей зазнали тяжких поранень.

Деякі снаряди потрапили прямо до обласної лікарні, а одна з будівель лікарні, фактично онкологічне відділення, була повністю зруйнована. Три людини зазнали тяжких поранень,

– розповів Атрошенко.

Окрім того, мер Чернігова вкотре заявив, що місто переживає повну гуманітарну катастрофу. Там немає ні води, ні електрики.

За словами Владислава Атрошенка, їжа та ліки у місті можуть закінчитися протягом тижня. "Єдині запаси забезпечуються військовими иа добровольцями", – зазначив мер.

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