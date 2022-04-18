Артилерія на Півдні влучила у понад 100 цілей: в ОК "Південь" доповіли про втрати окупантів

Українські герої продовжують нищити російських окупантів на Півдні нашої країни. Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, але натомість самі стали мішенню прицільної української артилерії.

На Півдні російські окупанти здійснили понад 30 обстрілів позицій ЗСУ. Наші герої у боргу не зосталися та завдали ворогу неймовірно потужного удару у відповідь.

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Успіхи артилерії ЗСУ

У зоні зіткнення на Півдні прицільні артилеристи ЗСУ завдали ураження понад 100 цілям росіян. Вогонь наших героїв оновив список втрат окупантів наступним чином:

особовий склад – 60;

16 одиниць військової техніки (3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин та інша автотехніка).

Наші воїни мужньо боронять українську землю та майстерно ліквідовують ворогів.

Дивіться відео до теми – знищення ворога за допомогою САУ "Піон"