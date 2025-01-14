На скільки ворог перевищує нас в артилерії та снарядах: приблизні дані

Наразі Росія має перевагу в артилерії. Але Україна робить усе можливе, аби принаймні наблизитися до паритету.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що тут є кілька нюансів, від яких залежить ситуація з артилерією. Її потрібно тримати буквально на усіх ділянках фронту.

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Яку перевагу має Росія

Як наголосив Нарожний, у випадку з артилерією багато що залежить від стволів, які можуть зношуватися. Ще один важливий фактор – кількість снарядів. Зараз ворог має перевагу в артилерії.

У ворога перевага десь у 1,5-2 рази за кількістю пострілів. Наші союзники нарощують виробництво снарядів. А ми ефективно працюємо по логістиці ворога. Були удари по арсеналах, знищення нафтових баз. Для транспортування великої кількості снарядів потрібні нафтопродукти,

– вважає Нарожний.

Казати про паритет з ворогом ще рано. Але Україна працює, щоб його досягнути. Наша держава виробляє власну артилерійську самохідну установку "Богдана". Також є контракти з міжнародними партнерами щодо передачі артилерійських систем. Ось буквально 13 січня було повідомлення, що Україна отримала першу установку RCH 155 від Німеччини.

Союзники також працюють над розширенням виробництва снарядів. Один із заводів Rheinmetall має запрацювати до середини 2025 року. Тому є сподівання, що ситуація з боєприпасами стане ще кращою.