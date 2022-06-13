Артилерійські дуелі, потужні удари ЗСУ та посилення флоту Росії: ситуація на Півдні 12 червня

На Миколаївщині ворог продовжує обстріли, щоб приховати суттєві поступки територією. Наші Збройні Сили знищили 22 окупантів.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на вечір 12 червня.

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Окупанти на Півдні зазнали втрат від ЗСУ

Командування повідомило, що з нашого боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря. Зокрема протягом доби парою гелікоптерів, штурмовиків та винищувачем ЗСУ атакували позиції російських окупантів та влучили в скупчення противника та склад боєприпасів. Ворог втратив:

22 одиниці особового складу;

2 танки Т-62;

2 бойові машини піхоти;

3 одиниці автомобільної техніки.

Вороги обстрілюють Миколаївщину

Російські окупанти облаштовують укріплення рубежів оборони, проте активних наступальних дій не ведуть.

Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Причому, задіяно важку ствольну і реактивну артилерію,

– повідомили в ОК "Південь".

Додали, що ворог обстріляв передмістя Миколаєва калібром 152 міліметрів, зруйнувавши будівлі, розриваючи поля. Саме так ворог тисне на Миколаївщину, щою створити враження своєї присутності, щоб приховати суттєві поступки територією області.

Окупант посилився у Чорному морі, на Херсонщині з ворогом не святкували

Російські окупанти в Чорному морі збільшили кількість кораблів. Зокрема відомо про:

4 ракетних кораблі;

1 підводний човен;

3 великі десантні кораблі.

36 крилатих ракет типу "Калібр" споряджені в напрямку всієї України,

– написало командування.

Саме тому людей закликали не нехтувати правилами та обмеженнями, не відвідувати заборонені зони та території, дослухатись до сигналів повітряної тривоги, діяте зосереджено і чітко.

Окрім того, українці на території тимчасово окупованої Херсонщини проігнорували святкування дня Росії. Попри спроби підкупу продуктами, херсонці:

вмикали на вулицях гімн України;

розвішували жовто-сині стрічки, та мотиваційні листівки;

наносили всюди патріотичні графіті.

Хоч ворог й привезли якусь масовку на так зване "свято" Росії, та нічого не вийшло – охоронців було більше, ніж самих "святкуючих".

Коротко про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 червня розповів, що у червні може перетнути межу в 40 тисяч втрачених військових. Президент України пригадав, що Росія не втрачала скільки людей у жодній війні за багато десятиліть.

Окрім того, 12 червня у Генштабі Збройних Сил України розповіли, що найважче протистояння – на Луганщині та Донеччині. Адже окупанти там продовжують атакувати артилерією. Зокрема загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, проте успіху не мають. Тривають бойові дії в районі Тошківки.

Варто пригадати, що мер міста Мелітополя Іван Федоров розповів, що українські військові перейшли в контрнаступ на Запоріжжі та Херсонщині. Зокрема за два тижні їм вдалось просунути лінію фронту до 10 кілометрів у бік Мелітополя.

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