Постачання снарядів для ЗСУ: Кулеба пояснив, чому про деякі країни не кажуть вголос

Сили оборони постійно потребують снарядів, щоб давати відсіч російським окупантам. Дмитро Кулеба пояснив ситуацію з боєприпасами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в етері телемарафону, що нашим воїнам потрібна артилерійська підтримка для звільнення територій від окупантів та утримання поточних позицій. Якщо цієї підтримки немає, то Україна втрачає позиції і, найголовніше, життя своїх людей, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з боєприпасами

Кулеба заявив, що Володимир Зеленський особисто та вся команда президента працюють над питанням щодо боєприпасів.

Просто ну, як кулеметною чергою, на кожному кроці: снаряди, снаряди, снаряди, снаряди. І ми бачимо вже нові обіцянки, нові контракти і нові рішення, які збільшать кількість снарядів, що надходять в Україну вже в осяжному майбутньому,

– сказав міністр.

Журналістка нагадала про заяву президента Чехії щодо знайдених 800 000 боєприпасів для України та запитала главу МЗС, чи є якісь домовленості з Прагою. Кулеба зауважив, що чеський лідер Петр Павел першим публічно сказав про снаряди, і у людей склалося враження, ніби одна Чехія займається цим питанням.

Насправді ми дуже вдячні чеським друзям, вони дуже велику роботу проводять. Але такі історії, як президент Чехії озвучив, вони насправді відбуваються щотижня. Тільки у мене в Мюнхені було дві розмови з міністрами закордонних справ країн X про те, що вони куплять конкретні обсяги артилерійських снарядів в країнах Y, і як швидко це може відбутися,

– зауважив Кулеба.

Він наголосив, що ця робота ведеться у щоденному режимі. Кулеба заявив, що якраз сьогодні, 24 лютого, він доручив одному з послів прискорити постачання артилерійських снарядів з однієї країни. Міністр не став називати цю державу, зауваживши, що офіційно вона нам нічого не постачає.

Кулеба також підтвердив, що коли публічно стає відомо, що в якійсь країні знайшли боєприпаси чи озброєння для України, то Росія моментально починає тиснути на таку державу. Як приклад він навів непоодинокі випадки від початку повномасштабної війни, коли комерційні продавці виставляли на продаж велику кількість артилерійських боєприпасів, і до них одразу приходили посередники від росіян, які хотіли якомога швидше викупити всю партію з будь-якою націнкою. Єдиною вимогою до продавців від таких людей було те, щоб вони не продавали ці снаряди українцям.

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