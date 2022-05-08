В Арцизі на Одещині чули вибух: у місті зникло світло та вода, залишайтесь в укритті

Під час повітряної тривоги в Арцизі на Одещині пролунали вибухи. Після цього в місті зникло світло та водопостачання.

Також після вибуху перестав працювати один із операторів мобільного зв'язку. Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

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Слідкуйте за оновленнями місцевої адміністрації

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги в Одеській області, яка лише за сьогодні оголосили вшосте. Вибухи пролунали через близько 20 хвилин після оголошення тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевої адміністрації.

Нагадуємо, що фіксувати наслідки "прильотів", якщо такі є, заборонено, особливо під час повітряної тривоги. Це допоможе ворогу скоригувати вогонь.

Крім того, важливо протягом 8 та 9 травня у жодному разі не ігнорувати повітряні тривоги через загрозу масованих ударів росіян по українських містах.

Також потрібно пам'ятати, що вибухи можуть лунати і через роботу ППО. Однак і в цьому випадку неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки збитих ракет. Тому важливо під час тривоги перебувати в укриттях.

Це вже не перші вибухи в Арцизі

Під час масованого ракетного удару увечері 3 травня окупанти атакували низку українських міст, зокрема Арциз. Тоді про атаку повідомив міський голова, не уточнюючи деталей. Однак за інформацією ЗМІ, у місті спрацювала ППО.

На щастя, після всіх ударів по Одеській області, у тому числі у по Арцизу, жертв не було.

7 травня росіяни запустили 4 крилаті ракети на Одеську область, зокрема також атакували місто Арциз. Об'єкт, у який влучили росіяни, в оперативному командуванні "Південь" назвали "специфічним". На щастя, обійшлося без жертв.

Лише за цю ніч в Одеській області пролунали щонайменше 3 вибухи. Усі лунали під час оголошених повітряних тривог. Тому реагуйте на всі сирени та не нехтуйте своєю безпекою, оскільки загроза у наступні 2 дні є серйозною.

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