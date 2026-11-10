Простір незламних: як ветерани знаходять новий голос через творчість

В Україні дедалі більшого значення набувають культурні платформи, спрямовані на комплексну психологічну допомогу воїнам після повернення з пекла бойових дій. Творчі ініціативи відкривають для українських захисників можливість відновити душевні сили та заявити про свій досвід на сцені.

Діяльність артцентру TYTANOVI спрямована на всебічну підтримку українських захисників та їхнє повернення до життя через мистецтво. Про роботу осередку та нову подію для воїнів розповів менеджер центру Олекса Гроза в прямому ефірі 24 Каналу.

Як творчість допомагає ветеранам повернутися до життя?

Спільна робота митців і військових допомагає переосмислити складний досвід війни та висловити пережите мовою поезії. Зокрема, у Києві організували унікальний ветеранський поетично-театральний перформанс "Шахи зі смертю".

Ідея з'явилася у нас спільно з школою акторської, ораторської майстерності "Ажнова". Ми якось думали, як би зробити нам спільний проєкт, і від того прийшли до такого поетичного перформансу. У нас є хлопці, які пишуть вірші, і вони захотіли прочитати свої вірші,

– зазначив спікер.

Серед учасників перформансу є захисники, які повернулися додому після важких поранень, а також воїн, що провів у ворожому полоні чотири роки. Для кожного з них сцена стає простором щирості та відродження.

У ТРЦ "Республіка Парк" рік тому відкрився культурно-мистецький простір "Титанові": дивіться відео

"Для нас це як ковток свіжого повітря", – прокоментував подію Олекса Гроза.

Простір став не лише майданчиком для творчості, а й місцем зустрічі, взаєморозуміння та підтримки, де військові й цивільні можуть почути одне одного.

У чому полягає мистецька та медична реабілітація воїнів?

Культурні практики дедалі частіше стають дієвим інструментом психологічного відновлення бійців. Важливу роль у цьому процесі відіграє ветеранський рух, де театр ветеранів виконує головну місію з подолання травм війни та інтеграції в суспільство.

Подібний підхід розвивають і в межах львівської екосистеми Unbroken, яка поєднує лікування, протезування, фізичну та психологічну реабілітацію й соціальну адаптацію ветеранів. Окремий напрям – мистецьке відновлення: військові пишуть п'єси, беруть участь у виставах, навчаються грати на музичних інструментах, займаються малюванням і ліпленням.

Окрім мистецької складової, українські військові продовжують боротися за відновлення здоров'я, адже багато ветеранів потребують складних протезувань після важких травм на передовій.