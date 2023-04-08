Попи притисли, а бабусі вдарили по обличчю, – боєць, на якого напали у храмі УПЦ МП

Військовий Артур Ананьєв, якого побили в церкві УПЦ МП у Хмельницькому, розповів подробиці того дня. Відео з нападом на нього облетіло мережу, викликавши резонанс. А громада вже за декілька годин ухвалила рішення перейти у ПЦУ.

Артур Ананьє розповів, хто саме його бив у церкві УПЦ МП. Зараз він перебуває у лікарні, проте після одужання зробить усе, аби притягнути до відповідальності причетних.

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Як все починалось

Ананьєв розповів, що прийшов у церкву один. Він зазначив, що якби був не сам, за нього принаймні хтось би заступився і втрутився у бійку на його захист.

Коли військовий зайшов до храму, спершу десь хвилин 10 – 15 стояв та слухав службу. А потім підійшов ближче до кафедри та голосно запитав у людей, скільки ще людей має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. За словами Ананьєва, одразу після цього на нього полетіли священники зі стусанами.

Я очікував, що зможу достукатися до свідомості людей. Можливо, комусь ще не настільки промили голову ідеологією "руского миру". Утім ніхто не заступився за мене. Лише одна жінка спитала: "Що ж ви б’єте військового?" Та ще один чоловік підійшов зі словами: "Що ж ви робите? Вділи рясу, а зараз душите людину. Як таке може бути?" А решта просто стояли. Пам’ятаю, що дві бабусі ще підійшли до мене та вдарили по обличчю, коли попи мене притиснули до стіни,

– сказав він.

Ананьєв наголосив, що сам він нікого не штовхав– штовхали всі саме його. І це було дуже неочікувано, що у церкві може таке статися.

Коли зав’язалася бійка, він (священник – 24 Канал) сам штовхнув кафедру, з якої впала книга. У мене й досі перед очима священник, що летить на мене. Хапає мене за руки, починає бити ногами. Хотів кинути мене на землю. У цей час я вже не бачив, що відбувалося за кафедрою. Лише чув, що то я кинув Євангеліє. Хоча я не торкався взагалі Євангелія,

– додав він.

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Військовий назвав тих, хто його бив

Передусім Ананьєв вказав на Ігоря Слободяна. Він відомий у колах Хмельницького як такий собі "православний кримінальний авторитет"

Я його бачив, коли він з Православним братством приїжджав до церков, аби не дозволити людям переходити до ПЦУ. Насправді в цьому братстві є кримінальні елементи. Можна навіть сказати, що кримінальні авторитети. Також є люди з наркотичною залежністю, є з купою статей та справ за побиття дружин і жінок вдома. Весь цей контингент зібрався в цьому Православному братстві. Вони їздили та не давали життя людям. Оцей Слободян постійно був з ними,

– розповів Ананьєв.

Загалом військового били десь 5 людей. Один з них – це Павло на прізвисько Мойка. За словами Ананьєва, він був у чорній рясі та тиснув йому на живіт і груди. Інших він поки що не буде називати, щоб не завадити слідство.

Думаю, що всі люди, які мене били, якраз із цього їхнього "силового батальйону" – братства. Цих осіб зараз встановлює слідство. Я не хочу розголошувати всю інформацію, щоб не завадити слідству. Якщо захочуть вручити ще комусь підозру, то ця людина теж може втекти й уникнути покарання,

– заявив військовий.

Нещодавно місцевий депутат заявив, що основний фігурант бійки, священнослужитель Ігор Слободян, після порушення кримінальної справи втік з міста. Тож його можуть оголосити у розшук.