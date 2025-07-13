Це уособлення надії, – військовий Дронь розповів про дітей на війні та мільйон на їхню підтримку

Військовий та поет Артур Дронь презентував книгу свідчень про війну "Гемінґвей нічого не знає", де, зокрема, порушує питання віри на війні, кохання на відстані, військового братерства та розповідає про воєнну дійсність. Він говорить, що особливо його зачепає тема дітей під час війни.

Про це Артур Дронь розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Завдяки іншій його збірці "Тут були ми" вдалося зібрати вже понад мільйон гривень для фонду "Голоси дітей".

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Чому тема дітей є важливою для Артура Дроня?

Перетнути позначку в мільйон гривень, зібраних на благодійність, Артуру Дроню вдалося 5 березня. Він каже, що дійсно важливо зосереджуватися на тих, кому потрібно допомагати. Тому люди та збираються на читаннях і підтримують дітей, які страждають, або ж військових.

"Очевидно, що не самою книжкою ми зібрали мільйон гривень. Вона була одним із приводів. Звісно, я буду продовжувати допомагати фонду. "Гемінґвей нічого не знає" не матиме такої благодійної мети, але "Тут були ми" залишається у продажу. І я маю плани для зборів та ініціатив уже в статусі цивільного – буде більше часу та можливостей", – розповів поет.

Артур Дронь говорить, що діти – це уособлення надії, саме в них можна побачити майбутнє. І від того, як їх зараз виховати й навчити, буде залежати життя країни через 15 – 20 років.

Діти – це найкраще та найточніше уособлення всього найбільш болючого, що стається з нами в час війни, але водночас і найбільш обнадійливе,

– зазначив Артур Дронь.

Також тема дітей важлива для поета через особисті причини, спогади про моменти на війні та підтримку рідних. Артур Дронь поділився, що його двоюрідні брати та сестри, яких є аж 15,. іноді надсилали йому малюнки, вони спілкувалися і військовий бачив, як вони ростуть. Він говорить – саме за всіх цих дітей українці і воюють.

Нагадаємо, раніше Артур Дронь дав поради для кращої підтримки рідних, які повертаються з війни, підкресливши важливість індивідуального підходу та ненав'язливості.