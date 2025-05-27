Захищав Україну до останнього: на війні загинув Герой з Київщини Артур Коваленко

На війні загинув житель Броварського району Київської області та мужній захисник України Артур Коваленко. Він стояв на обороні на найгарячішому Покровському напрмяку та загинув як Герой.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

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Артур Коваленко загинув на фронті

Відважний воїн з Київщини, захисник Артур Григорович Коваленко загинув 16 листопада 2024 року біля села Єлизаветівка Покровського району. Він виконував бойові завдання як стрілець-номер обслуги аеромобільного відділення аеромобільного батальйону.

Понад пів року рідні Артура Коваленка чекали, коли Герой повернеться додому. Він їде до рідного міста "на щиті".

Щирі співчуття рідним та близьким Артура Григоровича… Вічна та світла памʼять Герою-захиснику,

– написав міський голова.

Місто попрощалося з Артуром Коваленком у понеділок, 26 травня, на Майдані Свободи. Свій останній спочинок полеглий воїн знайшов на Алеї Слави поряд з іншими Героями, які обороняли Україну.

Редакція 24 Каналу також висловлює вдячність воїну та співчуття рідним і близьким Артура Коваленка. Вічна йому пам'ять!

Нагадаємо, 21 травня від дій російських окупантів загинув воїн з Коломиї Олександр Григорців. Аби стати на захист України, воїн повернувся з-за кордону.