Артур Палатний показав, як нищать окупантів дрони, на які збирали гроші всі українці

Ударні дрони, на які збирала кошти "Українська команда", вже успішно нищать російських окупантів.

Про це повідомив керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний, поділившись відповідним відео.

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"Нещодавно "Українська команда" провела збір коштів та завдяки вашій підтримці змогла оперативно передати ударні дрони нашим воїнам – нашим Героям. Результати збору не змусили довго чекати. Перші партії окупантів почали займати свої почесні місця в партері на "концерті у Кобзона", – повідомив Артур Палатний.

Він також показав кадри знищення рашистів та їхньої бронетехніки, надіслані українськими захисниками.

Звернення Артура Палатного до українців: дивіться відео

Як раніше повідомлялося, у відповідь на оголошення Росією мобілізації "Українська команда" відкрила збір коштів на дрони, оснащені системою скидання боєприпасів. Бойові дрони прицільно доставлять окупантам "квитки" на "концерт Кобзона", зазначали у Волонтерському штабі.