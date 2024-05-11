У Литві "Європейцем року" став доброволець, який воює за Україну

Титул "Європеєць року" в Литві здобув доброволець, який воює в Україні вже третій рік. Це відбулося до 20-ї річниці членства країни в ЄС.

Військовий присвятив свою нагороду всім тим, хто загинув на полі бою та бореться за свободу та цінності України, Литви та Європи загалом.

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Нагорода добровольцю

У Литві добровольця Арунаса Кумпіса, який воює в Україні, нагородили титулом "Європеєць року – 2024".

Приймаючи нагороду, Кумпіс подякував мамі, друзям, знайомим, організації Blue/Yellow та її засновнику Йонасу Охману, а також "усім людям доброї волі в Литві за їхню рішучість і жертовність на підтримку України".

Арунас Кумпіс зі своєю нагородою / фото Laura Gradeckienė

Прапор Європейського Союзу, на якому розміщені підписи Арунаса та його товаришів по боротьбі, буде майоріти в Європарламенті. Це має нагадати всім європейцям про ціну свободи.

Добровольці на війні