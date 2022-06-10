Асад і Гі Метан: у Росії криза зі спікерами, використовують тих, кого ніхто не поважає

Росія продовжує відчувати брак міжнародних експертів, які раніше виступали на захист Росії. На підтримку країни-агресорки виступив кривавий сирійський диктатор Башар Асад.

Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

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В інтерв'ю російським пропагандистам Асад заявив, що нібито проти Росії розв'язали війну, яка не пов'язана з розширення НАТО.

Це перше інтерв'ю Асада з моменту переобрання його на посаді очільника Сирії у травні 2021 року.

Лещенко додав, що сам Асад перебуває у міжнародній ізоляції і є ще одним рупором російської пропаганди. Диктатор підтримує всі рішення свого російського колеги Володимира Путіна.

Ще один прибічник "руского міра" швейцарський журналіст та політик Гі Метан. В інтерв'ю програми "Время" він розповів, що начебто 90% населення Італії підтримує Росію.

Хто такий Гі Метан? Насправді це людина, яка ще у 90-х роках отримала російське громадянство. Втім, це не заважає йому бути депутатом Великої ради Женеви. У своїх публічних заявах він неодноразово виступав рупором Кремля,

– сказав Лещенко.

Це вкотре доводить, що в Росії є криза власних та міжнародних спікерів. Тому окупанти запрошують одіозних осіб, які не мають жодної репутації у світі.

"І ці заяви розраховані або на тих, хто взагалі не розбирається у міжнародній політиці, або на внутрішню аудиторію", – підсумував радник керівника Офісу Президента.

Росія декілька разів змінювала риторику щодо війни в Україні

Зауважимо, що через провали російської армії на українському фронті, російські пропагандисти були змушені вже тричі змінювати риторику щодо загарбницької війни.

Радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що російські загарбники намагаються реалізувати своє пропагандистське бачення на тимчасово окупованих територіях України. Для цього ворог цинічно бреше та використовує дітей.

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