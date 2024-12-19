Путін каже, що не бачився з Асадом після його втечі до Москви
Владімір Путін заявив, що не бачився із Башаром Асадом після того, як той втік до Росії. Також він назвав бойовиків, які захопили владу у Сирії, "озброєною опозицією".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Владіміра Путіна під час прямої лінії. Також глава Кремля зазначив, що Росія підтримує відносини "з усіма угрупованнями".
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Як Путін прокоментував події в Сирії
Російський президент заявив, що поки що не бачився з Башаром Асадом, який, за інформацією російського МЗС, зараз перебуває в Москві.
Також Путін назвав повстанців, що повалили Асада, "озброєною опозицією". Він додав, що прихильники Асада, зокрема, "проіранські підрозділи", відійшли від Алеппо без бою.
І таке було по всій території Сирії,
– заявив Путін.
Він додав, що Іран вивів з Сирії 4 тисячі своїх людей, частина була відправлена в Ліван, інша – в Ірак.
"Сьогодні ситуація складається непросто. Ми підтримуємо відносини з усіма угрупованнями", - заявив Путін.
Крім того, пообіцяв надати гуманітарну допомогу до Сирії та висловив сподівання на покращення ситуації.