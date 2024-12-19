Путін каже, що не бачився з Асадом після його втечі до Москви

Владімір Путін заявив, що не бачився із Башаром Асадом після того, як той втік до Росії. Також він назвав бойовиків, які захопили владу у Сирії, "озброєною опозицією".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Владіміра Путіна під час прямої лінії. Також глава Кремля зазначив, що Росія підтримує відносини "з усіма угрупованнями".

Дивіться також Путін заговорив про цинічний "експеримент" з ударом "Орешником" по Києву

Як Путін прокоментував події в Сирії

Російський президент заявив, що поки що не бачився з Башаром Асадом, який, за інформацією російського МЗС, зараз перебуває в Москві.

Також Путін назвав повстанців, що повалили Асада, "озброєною опозицією". Він додав, що прихильники Асада, зокрема, "проіранські підрозділи", відійшли від Алеппо без бою.

І таке було по всій території Сирії,

– заявив Путін.

Він додав, що Іран вивів з Сирії 4 тисячі своїх людей, частина була відправлена в Ліван, інша – в Ірак.

"Сьогодні ситуація складається непросто. Ми підтримуємо відносини з усіма угрупованнями", - заявив Путін.

Крім того, пообіцяв надати гуманітарну допомогу до Сирії та висловив сподівання на покращення ситуації.