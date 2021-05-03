Асад оголосив загальну амністію в Сирії

Президент Сирії оголосив про загальну амністію в країні. Указ Башара Асада звільняє від відповідальності за злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.
Джерело:САНА
Так звана загальна амністія настане за кілька тижнів до президентських виборів 26 травня. Подібні укази оголошували у 2018 та 2019 роках.
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"Амністія повністю звільняє від покарання за проступки, правопорушення, ухилення від військової служби як усередині країни, так і за її межами та інші злочини", – мовиться в повідомленні.
Помилування зможуть отримати неповнолітні злочинці, а також засуджені за корупцію, підробку документів та продаж наркотиків.
Документ також передбачає пом'якшення покарання для тих, хто скоїв серйозніші злочини.
Вибори президента Сирії: коротко
- З 19 квітня 2021 року в Сирії почали приймати заявки від кандидатів на посаду президента, вибори призначені на 26 травня.
- Режим чинного президента Сирії Башара Асада розгорнув жорстокі репресії проти населення країни після збройного і політичного конфлікту у березні 2011 року.
- 31 березня Україна офіційно засудила режим Башара Асада за порушення прав людини.